Германия даст Луганской области более 22 миллионов на реконструкцию зданий для переселенцев

Более 22 миллионов получит Луганщина на жилье для переселенцев. Об этом исполняющий обязанности председателя Луганской обладминистрации Сергей Филь сообщил во время подписания меморандумов о сотрудничестве Украинского фонда социальных инвестиций и громад Луганской области в рамках проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры", передает пресс-служба ведомства.

Проект направлен на создание жилья для внутренне перемещенных лиц путем восстановления (реконструкции) существующих зданий. Три победителя из Луганской области получат около 22,4 миллионов гривен. Реализация соответствующих проектов предполагается в Северодонецке, Кременском и Новоайдарском районах.

Так, Северодонецк должен получить почти 12 миллионов гривен, Новоайдар - более 8,3 миллионов гривен, Кременная - более 2,2 миллионов гривен.

Проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры" реализуется в рамках украинского-германского финансового сотрудничества Украинским фондом социальных инвестиций, который является исполнителем. Донором проекта выступает Правительство Федеративной Республики Германия через Федеральное Министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ) Германии и Немецкий банк развития (KfW).