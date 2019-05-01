В Луганской области 2673 человека приняли участие в ВНО по математике

На Луганщине 2673 человека приняли участие в ВНО по математике.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«21 мая тестированием по математике в Луганской началось внешнее независимое оценивание знаний выпускников, полученных на основе полного общего среднего образования. В этот день 11 пунктов проведения ВНО работали в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и Рубежном. К работе на пунктах тестирования были привлечены 462 педагогических работника», – сообщили в пресс-службе.

Для прохождения ВНО по математике зарегистрировались 2776 человек, явились на пункты тестирования 2673 участника ВНО (96,3% от числа зарегистрированных). В этом году процент участников ВНО, которые явились на тестирование, на 1,8% превысил показатель прошлого года.

«К сожалению, процедура тестирования для двух участников ВНО была приостановлена из-за обнаружения у них мобильных телефонов, что строго запрещено правилами проведения внешнего независимого оценивания», – отметили в пресс-службе.