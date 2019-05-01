На Донбассе ранили трех украинских военных

За прошедшие сутки, 21 мая 2019, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС

Как сообщается, боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Гнутово и Шумы.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в ведомстве.

От начала текущих суток, 22 мая, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не было зафиксировано.