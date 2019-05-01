» » На Донбассе ранили трех украинских военных

На Донбассе ранили трех украинских военных

Сегодня, 09:09 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 21 мая 2019, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС

Как сообщается, боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Гнутово и Шумы.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в ведомстве.

От начала текущих суток, 22 мая, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не было зафиксировано.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:09

На Донбассе ранили трех украинских военных

Вчера, 18:40

В апреле 2019 по Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции

Вчера, 18:16

В Украине увеличилось количество получателей субсидий

Вчера, 17:53

Климкин пояснил, зачем России нужны «Л-ДНР»

Вчера, 17:09

20 тяжелоатлетов Луганщины приняли участие в Чемпионате Украины

Вчера, 16:50

ЮНИСЕФ: В 2019 году школы на востоке Украины атаковали в 4 раза чаще

Вчера, 15:55

Заседание ТКГ в Минске перенесли на июнь

Вчера, 15:37

В Луганской области оштрафовали бывшего инспектора Нацполиции

Вчера, 14:53

На КПВВ разоблачили схему получения неправомерной выгоды

Вчера, 14:26

Минздрав предлагает изменить подход к назначению лекарств

Вчера, 13:06

Досрочные выборы в Украине состоятся 21 июля

Вчера, 12:27

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы в районе Золотого

Новости Украины:

Сегодня, 09:06

Стефанчук стал представителем Президента в ВР

Вчера, 18:16

В Украине увеличилось количество получателей субсидий

Вчера, 17:55

Дело Укроборонпрома: к ответственности привлекли трех сотрудников НАБУ

Вчера, 17:06

Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передадут в суд Днепропетровской области

Вчера, 16:59

Стало известно, кто финансирует партию "Голос"

Вчера, 16:50

ЮНИСЕФ: В 2019 году школы на востоке Украины атаковали в 4 раза чаще

Вчера, 15:41

Закарпатье готовится к большой воде

Вчера, 15:29

Украина возобновила транзит российской нефти в Европу

Вчера, 14:57

Сенцов в разговоре с правозащитницей спрашивал о Зеленском

Вчера, 14:26

Минздрав предлагает изменить подход к назначению лекарств

Вчера, 13:45

Гройсман: Снижение тарифов может привести к серьезному кризису

Вчера, 12:19

Портнов заявил, что подал в ГБР заявление на Порошенко

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 