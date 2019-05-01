В апреле 2019 по Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции

В апреле 2019 по Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекцииСегодня, 18:40
В апреле 2019 в Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции и 2156 случаев туберкулеза.
Как сообщает «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», за апрель 2019 года в Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди них у 652 пациентов диагностирован СПИД, а 255 человек умерли от СПИДа.
Наиболее распространенным путем заражения ВИЧ в Украине является незащищенный сексуальный контакт и заражение через кровь при инъекциях общими шприцами среди наркозависимых:
- гетеросексуальный контакт - 952;
- гомосексуальный контакт - 38;
- парентерально (через кровь) - 299;
- вертикальный (рождение ребенка от ВИЧ-инфицированной матери) - 146 **;
- неизвестный - 4.
Всего с 1987 в Украине официально зарегистрировано 339 621 случаев ВИЧ-инфекции.
Среди них у 113 813 пациентов диагностирован СПИД, а 49 500 человек умерли от СПИДа.
Стоит отметить, что при своевременной терапии большинство из детей (около 98%), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, после 18 месяцев не будут носителями ВИЧ-инфекции.
Также в апреле 2019 в Украине зарегистрировано 2156 случаев туберкулеза:
- 1766 новых случаев заболевания;
- 390 пациентов с рецидивом;
- 39 пациентов, восстановили лечения после перерыва;
- 128 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;
- 112 других случаев.
Всего в апреле 2019 от туберкулеза лечилось 21410 человек.