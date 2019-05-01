В апреле 2019 по Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции

В апреле 2019 в Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции и 2156 случаев туберкулеза.

Как сообщает «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України », за апрель 2019 года в Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди них у 652 пациентов диагностирован СПИД, а 255 человек умерли от СПИДа.

Наиболее распространенным путем заражения ВИЧ в Украине является незащищенный сексуальный контакт и заражение через кровь при инъекциях общими шприцами среди наркозависимых:

гетеросексуальный контакт - 952;

гомосексуальный контакт - 38;

парентерально (через кровь) - 299;

вертикальный (рождение ребенка от ВИЧ-инфицированной матери) - 146 **;

неизвестный - 4.

Всего с 1987 в Украине официально зарегистрировано 339 621 случаев ВИЧ-инфекции.

Среди них у 113 813 пациентов диагностирован СПИД, а 49 500 человек умерли от СПИДа.

Стоит отметить, что при своевременной терапии большинство из детей (около 98%), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, после 18 месяцев не будут носителями ВИЧ-инфекции.

Также в апреле 2019 в Украине зарегистрировано 2156 случаев туберкулеза:

1766 новых случаев заболевания;

390 пациентов с рецидивом;

39 пациентов, восстановили лечения после перерыва;

128 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;

112 других случаев.

Всего в апреле 2019 от туберкулеза лечилось 21410 человек.