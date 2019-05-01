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В апреле 2019 по Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции

Сегодня, 18:40 citynews.net.ua | Напечатать

В апреле 2019 в Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции и 2156 случаев туберкулеза.

Как сообщает «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», за апрель 2019 года в Украине официально зарегистрировано 1439 новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди них у 652 пациентов диагностирован СПИД, а 255 человек умерли от СПИДа.

Наиболее распространенным путем заражения ВИЧ в Украине является незащищенный сексуальный контакт и заражение через кровь при инъекциях общими шприцами среди наркозависимых: 

  • гетеросексуальный контакт - 952;
  • гомосексуальный контакт - 38;
  • парентерально (через кровь) - 299;
  • вертикальный (рождение ребенка от ВИЧ-инфицированной матери) - 146 **;
  • неизвестный - 4.

Всего с 1987 в Украине официально зарегистрировано 339 621 случаев ВИЧ-инфекции.

Среди них у 113 813 пациентов диагностирован СПИД, а 49 500 человек умерли от СПИДа.

Стоит отметить, что при своевременной терапии большинство из детей (около 98%), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей,  после 18 месяцев не будут носителями ВИЧ-инфекции.

Также в апреле 2019 в Украине зарегистрировано 2156 случаев туберкулеза:

  • 1766 новых случаев заболевания;
  • 390 пациентов с рецидивом;
  • 39 пациентов, восстановили лечения после перерыва;
  • 128 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;
  • 112 других случаев.

Всего в апреле 2019 от туберкулеза лечилось 21410 человек.


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