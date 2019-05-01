В Украине увеличилось количество получателей субсидий

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле 2019 года получали 4033,8 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс..

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 32,3% и составил 409,8 грн.

В январе-апреле 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 755,1 тыс. домохозяйств, что на 3,9% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. За это время назначены субсидии 946,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 23,8%