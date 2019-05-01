Климкин пояснил, зачем России нужны «Л-ДНР»

Кремль пытается сохранить контроль над «ДНР» и «ЛНР» и Министерство иностранных дел РФ об этом уже открыто заявляет.

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает «LB.ua».

«На последней встрече "Нормандского формата" на министерском уровне Лавров в конце концов очень просто сказал, почему они против международной администрации (в ОРДЛО*, – ред.): "тогда вы выберете тех людей, которых вы хотите. А это нас при любых условиях не устраивает. Мы должны сохранять контроль над этой территорией". То есть, все абсолютно прозрачно: Кремль хочет сохранить контроль над этим регионом и затем использовать его как "троянского коня" в дестабилизации Украины», – сказал он.

Также глава МИД Украины добавил, что президент РФ Владимир Путин стремится переустроить все пространство вокруг России. «Я думаю, Путин запланировал переустройство всего пространства вокруг России. И это касается не только Украины: это касается Молдовы, Беларуси, Кавказа и даже Казахстана. Он хочет постепенно построить новую логику, которая была бы отражением империи Советского Союза на новый манер. И он считает, что это залог некоего глобального влияния и, если хотите, его миссия: он же говорит об "одном народе". Главное – не позволить россиянам сохранить анклав, который в итоге развалит Украину. Это единственное, что должно нас беспокоить. С планами все хорошо, плохо только с желанием Кремля хоть что-то делать (кроме того, чтобы развалить Украину)», – рассказал Павел Климкин.