ЮНИСЕФ: В 2019 году школы на востоке Украины атаковали в 4 раза чаще

С начала года в четыре раза участились атаки на школы на востоке Украины по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявили в ЮНИСЕФ, передает «Голос Америки».

По данным организации, с января по апрель 2019 года произошло 12 нападений на школы, тогда как за тот же период прошлого года было зафиксировано 3 таких случая.

«У школьников остаются долгосрочные психологические и физические травмы из-за конфликта в восточной Украине. Уклад школьной жизни нарушают обстрелы, вынуждающие детей укрываться в подвалах и подземных бомбоубежищах. Во многих случаях дети слишком напуганы, чтобы учиться», - отмечает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриэтта Форе.

С момента начала конфликта в 2014 году более 750 образовательных учреждений по обе стороны от линии соприкосновения были повреждены или разрушены в результате вооруженных действий. Из-за близости к военным объектам, базам, хранилищам и контрольно-пропускным пунктам школьники оказываются в серьезной опасности. Кроме того, безопасности и психологическому здоровью детей угрожают мины и неразорвавшиеся остатки войны.

«Разрушенные классы, обставленные мешками с песком, чтобы защитить детей от случайных пуль, – не место для учебы. Все стороны конфликта должны защищать школы и обеспечивать безопасность детей», – подчеркивает Форе.

В ЮНИСЕФ призывали прекратить вооруженные действия и обеспечить безопасность детей.