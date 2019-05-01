Заседание ТКГ в Минске перенесли на июнь

Заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях перенесли на 5 июня.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.

Как отмечается, заседание было перенесено в связи с достигнутым взаимопониманием участников заседания ТКГ и ее рабочих групп.

“Вниманию СМИ: по сообщению Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседание ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г”, - говорится в сообщении.