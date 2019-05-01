Досрочные выборы в Украине состоятся 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года.

Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, пишет РБК-Украина.

При этом он заявил, что указ президента, скорее всего, будет завтра.

"Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство", - отметил Ляшко.

Ляшко сообщил, что Зеленский направит главе парламента письмо для проведения внеочередного заседания ВР для изменения избирательного законодательства.