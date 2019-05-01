Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы в районе Золотого

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали взрывы рядом с патрулем Миссии вблизи участка разведения в районе Золотого.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 20 мая.

«19 мая, находясь в 400 м к северу от участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии примерно 100 м к востоко-юго-востоку от своей позиции, последовавших вскоре за 8 взрывами ориентировочно в 2-3 км к востоку. Определить тип примененного вооружения и то, были ли взрывы разрывами снарядов или исходящим огнем, не представлялось возможным. Наблюдатели незамедлительно покинули этот район», – сказано в отчете.