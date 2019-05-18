Все КПВВ Донбасса работают в штатном режиме

На Донбассе за последние сутки возрос поток транспорта и пассажиров, пересекающих линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Всего через КПВВ проследовало 39,3 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств. Больше всего людей воспользовались КППВВ "Станиця Луганская" - 10 тыс. 530 человек. Самый низкий поток наблюдался в КПВВ "Гнутове" - 4 тыс. 190 человек.

При этом пограничники остановили несколько нарушений - в частности, перемещение незадекларированных товаров: смартфоны и аксессуары к ним, средства гигиены и обувь на общую сумму почти 255 тысяч гривен. Товар был изъят и передан таможенникам.