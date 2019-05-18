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​На Донбассе ранены двое украинских военных

Сегодня, 09:04 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе , из них четыре - с применением запрещенного оружия, ранены двое военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Гнутово, возле села Старогнатовка, вблизи села Водяное и населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреливали пять раз: вблизи Новгородского, в районе населенного пункта Новотошковское и вблизи населенного пункта Золотое-4, а также возле села Николаевка Вторая.

По данным разведки Объединенных сил, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шестеро ранены.


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