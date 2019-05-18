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С 20 по 26 мая: Новый график работы мобильных офисов «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской областях

Вчера, 18:26 citynews.net.ua | Напечатать

С  20 по 26 мая вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка».

Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 20, 22 и 24 мая – в Бахмуте (ул. Мира), 21 и 23 мая – в Авдеевке (ул. Коммунальная).

Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 20 и 24 мая – в Золотом (Попаснянский р-н), 21 мая – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 22 мая – в Золотом-4 (Попаснянский р-н), 23 мая – в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.


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