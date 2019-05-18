Детям полицейских устроили экскурсию по соляным шахтам Соледара

Полиция Лисичанска накануне летних каникул устроила для детей полицейских экскурсию в соляные шахты г. Соледар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

«30 детишек с родителями отправились на экскурсию в соляные шахты. Пребывание в соляных шахтах – это не просто поездка, а экологическая экскурсия. Она имеет оздоровительный и культурно-просветительский характер. От экскурсовода подростки узнали об условиях добычи каменной соли, которую люди употребляют ежедневно в пищевом рационе», – написала она.

«Дети с интересом походили на глубине почти 300 м подземными лабиринтами, которые имеют в разные стороны такую длину более 3 тыс. м. Особый восторг у посетителей вызвала высокая подземная пещера, где размещены соляное футбольное поле и каждый желающий может поиграть в мяч или просто походить босиком, укрепляя свое здоровье, или просмотреть фильм в кинотеатре, который расположен у соляного кафе», – рассказала Погукай.