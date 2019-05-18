Владимир Зеленский принес присягу президента Украины

Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине.

Новоизбранный президент Украины положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины:

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".