В Северодонецке на здании Луганской ОГА показывают прямую трансляцию инаугурации (фотофакт) Вчера, 10:15 citynews.net.ua | Напечатать В Северодонецке на здании Луганской облгосадминистрации, где над входом размещена плазма, показывают прямую трансляцию инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского Другие новости по теме: Президент подписал указ об инаугурации ЗеленскогоИз-за инаугурации Концерн РРТ перенес профилактические работыФракция БПП будет голосовать за инаугурацию Зеленского 20 маяКомитет Рады принял решение по инаугурации ЗеленскогоГеращенко: Рада не будет затягивать с инаугурацией Зеленского