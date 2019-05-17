Стало известно имя погибшего в Старобельске в отделении банка (видео)

Стало известно имя мужчины, который взорвал гранату в отделении банка в Старобельске 17 мая 2019 года.

Как сообщил корреспонденту «Сitynews» информированный источник, погибший – бывший боец батальона «Айдар» Валерий Гаврилов 1972 года рождения.

Гаврилов известен тем, что вместе с другим бойцом Айдара 3 октября 2014 года задержал депутата Луганского областного совета Павла Малыша и отвезли его в Киев.

4 октября 2014 года Валерия вместе с другим бойцом «Айдара» Андреем Ревуцким в Киеве задержала милиция за «похищение заместителя министра здравоохранения Луганской народной республики» Павла Малыша (по версии «похитителей», они только доставляли Малыша в Киев, чтобы передать его в СБУ во исполнение приказа командира «Айдара», нынешнего народного депутата Украины Сергея Мельничука).

5 октября Бойцов батальона "Айдар", Валерия Гаврилова и Андрея Ревуцкого, которые задержали в Луганской области бывшего главу облздрава и "заместителя министра здравоохранения "ЛНР" Павла Малыша, отпустили под залог.

Позже уголовное производство за «похищение» Малыша было закрыто.

В 2015 году Валерий Гаврилов демобилизовался. В том же году у него родился ребенок.