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У 40 містах України відбудеться масштабна загальнонаціональна акція Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?

Вчера, 18:57 citynews.net.ua | Напечатать

У 40 містах України відбудеться масштабна загальнонаціональна акція Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?18 травня о 12:00 у 40 містах усіх областей України відбудеться масштабна загальнонаціональна акція "Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?". Події також відбудуться у 9 столицях світу. У акціях планує взяти участь понад 1000 громадян. До акції у Києві приєднається тато вбитої громадської діячки - Віктор Гандзюк. 

Учасники акції зберуться на центральних площах своїх міст з метою нагадати суспільству та новообраному президенту про необхідність розслідування вбивства Каті Гандзюк та інших зухвалих нападів на активістів, системне переслідування громадських діячів з боку представників старої влади та саботаж правоохоронних органів. 

У Києві друзі та знайомі Каті Гандзюк вийдуть під Адміністрацію президента по вул. Банковій. Учасники всіх акцій оголошуватимуть одну єдину вимогу до нової влади: припинити терор громадянського суспільства та покарати винних у вбивсті Каті. 

Акції у 40 містах України розпочнуться одночасно хвилиною мовчання за жертвами геноциду кримськотатарського народу. Як і десятки років тому, боротьба із системою і грубим порушенням прав людини для українців досі актуальні. Після хвилини мовчання учасники заходу проголосять вимоги до нової влади України та запалять фаєри. 

Це - перша всеукраїнська акція національного масштабу після регіональних “ЄвроМайданів”, яка відбудеться за останні 5 років одночасно у 40 містах всіх областей України. Всеукраїнська акція та події в регіонах організовані ініціативою друзів та близьких Катерини - “Хто замовив Катю Гандзюк?” у партнерстві з громадськими організаціями, рухами та об’єднаннями і просто з небайдужими людьми.  

Акції відбудуться у: Київ, Біла Церква, Ірпінь, Обухів, Гатне, Вінниця, Луцьк, Нововолинськ, Ківерці, Рожище, Дніпро, Костянтинівка, Слов'янськ, Маріуполь, Торецьк, Краматорськ, Житомир, Малин, Ужгород, Запоріжжя, Бердянськ, Івано-Франківськ, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львів, Новояворівськ, Одеса, Миколаїв, Полтава, Кременчук, Рівне, Дубно, Суми, Тернопіль, Чортків, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

Акції у світі: Страсбург, Лондон, Берлін, Прага, Брюссель, Варшава, Париж, Нью Йорк, Стенфорд та в містах Канади.

 

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за хештегами: #УкраїнаПитає #ХтоЗамовивКатюГандзюк

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