Аграрии Троицкого района страдают из-за разрушенной дороги

Сельхозпроизводители Троицкого района Луганской области терпят убытки из-за разрушенной дороги Р-66 Демино - Александровка - Сватово.

Эта дорога - единственный путь, который связывает район с другими регионами Украины, ведь железнодорожное сообщение с Троицким пока заблокировано с 2014 года, сообщает Аграрный союз Украины, пишет agrotimes.

«Из-за состояния дороги большинство поставщиков отказываются доставлять товары и вывозить урожай и готовую продукцию из района, а те соглашаются - берут за это в несколько раз больше оплату», - говорится в сообщении.

Кроме этого, аграриям приходится значительно переплачивать за доставку закупленной техники, горюче-смазочных материалов и удобрений.

В будущем разрушенная дорога может привести к провалу жатвы в районе, отмечают в Аграрном союзе Украины.