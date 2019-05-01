В Северодонецке подняли флаг Европейского союза

Областные торжества по случаю Дня Европы состоялись сегодня, 17 мая, в Северодонецке на площади Победы перед облгосадминистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

Праздничную церемонию начали поднятием флага Европейского союза исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь, заместитель Министра иностранных дел Украины Егор Божок и студентка факультета информационных технологий и электроники Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Анна Какаулина.

Приветствуя собравшихся, Сергей Филь отметил, что путь в Европейский союз является сознательным выбором украинского народа.

«Это наше с вами право жить в большой семье цивилизованных стран. Луганская область к сожалению знает, что такая беда войны. Поэтому для нас европейский выбор — это, в первую очередь, право жить в мирной стране. Убежден, что мы получим это право и присоединимся к сообществу европейских народов — подчеркнул глава Луганщины.

В свою очередь, Егор Божок отметил, что каждый год возрождается и расцветает Луганщина, а вместе с ней и Украина.

«Сегодня мы отмечаем праздник тех, кто проживает в общем европейском доме, вместе с двадцатью восемью его соседями. Мы выбрали свой путь в Европу — домой, где внедрены прогрессивные стандарты жизни, которые мы воплощаем », — сказал заместитель министра иностранных дел Украины.

К мероприятию также присоединились представители международных организаций, силовых структур, органов местного самоуправления, территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, студенты, спортсмены.

Они стали участниками праздничного флешмоба — под звуки украинской музыки отпустили в небо воздушные шарики, символизирующие цвета флага Евросоюза.

Почетный караул у флагштоков в этот день несли лицеисты Луганского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии».

День Европы отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года. Праздник установлен указом президента Леонида Кучмы с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами Европейского Союза и дальнейшее вступление в ЕС.

В 2019 году День Европы в Украине отметят 18 мая.

В Европе тоже есть праздник с аналогичным названием, который отмечают 9 мая.