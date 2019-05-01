В Миргороде на чемпионате Украины по гиревому спорту спортсмены Луганщины стали призерами

В Миргороде Полтавской области состоялся чемпионат Украины по гиревому спорту среди юношей и девушек.

Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодежи и спорта Луганской ОГА.

Луганскую область на соревнованиях представили семь спортсменов: Бочарова Виктория, Солодовник Галина, Иванюченко Владислав, Ульянцев Роман, Могильный Станислав, Белей Алексей и Марков Денис. Спортсмены Луганщины боролись в двух дисциплинах - двоеборье и длинном цикле с гирями весом 8,12 и 16 кг.

По результатам: Ульянцев Роман в двоеборье в весовой категории до 68 кг занял 3 место, а Бочарова Виктория в длинном цикле в весовой категории до 58 кг стала серебряным призером.