В Луганской области незаконно производили фальсифицированный алкоголь и распространяли его через интернет.

По информации пресс-службы прокуратуры Луганской области, житель одного из городов Луганщины организовал прибыльный «бизнес». Он наладил производство алкогольной продукции и реализовывал ее в интернете. Покупателям товар привозил курьер. Водка была запакована в тару типа bag-in-box с поддельными акцизными марками. Правоохранителям удалось найти склад с фальсификатом. В ходе обыска там обнаружили продукцию на сумму 140 тысяч гривен. Проводится расследование по ст. 204 УК. Злоумышленнику грозит штраф в размере от 51000 до 170000 гривен.