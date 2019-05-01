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Для участия в ВНО на Луганщине зарегистрировались 5750 человек

Сегодня, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области все подготовлено для проведения внешнего независимого оценивания 2019-го года.

Об особенностях нынешнего оценивания выпускников рассказал на брифинге директор Департамента образования и науки Луганской ОГА Юрий Стецюк, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Ровно через неделю начинается основная сессия внешнего независимого оценивания - 21 мая участники будут сдавать экзамен по математике. Для его проведения будут организованы 11 пунктов тестирования - по три в Северодонецке, Старобельске и Рубежном, два в Лисичанске», - говорится в сообщении.

Всего для участия в ВНО на Луганщине зарегистрировались 5750 человек. Из них 3171 - выпускники школ, 1183 - выпускники учреждений профтехобразования, 1112 - выпускники вузов I-II ступеней аккредитации, 574 - выпускники прошлых лет.

С временно оккупированной территории области для прохождения ВНО зарегистрировались 304 человека. Из них 267 примут участие в основной сессии.

Все пункты тестирования сейчас готовы для проведения ВНО.

ВНО по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.


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