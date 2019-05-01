Боевики расширяют масштабы ведения воздушной разведки с использованием БПЛА

Боевики расширили воздушную разведку в украинском тылу.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

В частности, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск усилило меры по провокации обострения ситуации вдоль линии соприкосновения.

"Противником расширяются масштабы ведения воздушной разведки с использованием БПЛА, в том числе в оперативно-тактической глубине нашей обороны. При этом, увеличена интенсивность тренировок подразделений противника с выходом их на передовую и возросло количество провокационных и хаотических обстрелов в сторону позиций Объединенных сил", - добавил Мотузяник.