В Северодонецке спасатели потушили пожар в квартире

15 мая в 18:39 в Службу спасения поступило сообщение о том, что идет дым из квартиры жилого дома в Северодонецке по ул. Вилесова.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия и проведя разведку, спасатели 12-й ГПСЧ установили, что горит внутренняя обшивка входных дверей жилой квартиры.

"Пожар на площади 1 кв. м был локализован в 18:50 и ликвидирован в 18:54. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причину возникновения пожара выясняют специалисты", - говорится в сообщении.