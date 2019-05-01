Более 1,6 тысячи украинцев уже перенесли мобильные номера

Более 1,6 тысячи украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.

"По состоянию на 9:00 17 мая перенесено 1639 телефонных номеров", - сообщили в центре радиочастот.

Всего, по данным ведомства, поступило 7347 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

Как сообщалось ранее, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.