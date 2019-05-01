Российские террористы обстреляли жилые дома в Луганской области - фото

В Луганской области россйские террористы вновь обстреляли мирную территорию. Снаряд боевиков попал в частный дом. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, сегодня, 17 мая в 7.30 со стороны поселка Голубовка (территория временно подконтрольная НЗФ «ЛНР») боевики обстреляли поселок Горское Попаснянского района, граничащий с оккупированной территорией.

Снаряд боевиков попал в частный дом № 33 по ул. Леси Украинки. В результате обстрела жилой дом был полностью разрушен. По предварительной информации жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Главного управления и Попаснянского отдела полиции вместе с взрывотехниками, которые документируют факт обстрела и устанавливают из какого вида вооружения был осуществлен обстрел.