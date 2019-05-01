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На Донбассе погиб украинский военный

Сегодня, 09:19 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки 16 мая пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов погиб украинский военный и еще один получил ранения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись вблизи Водяного, Опросного, Новотроицкого, Камянки, Паврополя, Богдановки, Марьинки. Также украинских военных обстреливали возле Золотого-4 и Новозвановки.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 16 мая один оккупант был уничтожены, четверо - ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, от начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Гнутово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.


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