Боевики сбили свой беспилотник, пытаясь корректировать обстрелы

За последние сутки незаконные вооруженные формирования дважды делали попытку использовать беспилотные авиационные комплексы для корректировки огня своей артиллерии, при этом один из беспилотников был ею уничтожен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

«С целью повышения эффективности применения артиллерии враг дважды пытался использовать беспилотные авиационные комплексы. Средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Объединенных сил попытки противника были сорваны, один беспилотный летательный аппарат уничтожено, вероятно, вследствие "дружественного огня" подразделениями противника», – говорится в сообщении.