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Местные бюджеты Луганщины получили более 5 млн грн субвенции на образование

Сегодня, 14:48 citynews.net.ua | Напечатать

В местные бюджеты Луганщины за счет субвенции из государственного бюджета на обеспечение качественного и доступного общего среднего образования перечислены средства на расходы развития в сумме 5 млн 362 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Средства распределили следующим образом:

на закупку дидактических материалов для учащихся начальных классов – 1 млн 340,5 тыс. грн;

на закупку современной мебели – 2 млн 144,8 тыс. грн;

на закупку музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента для начальных классов – 1 млн 876,7 тыс. грн.

«Расходы потребления профинансированы в сумме 1 млн 487,7 тыс. грн, в том числе областному бюджету – 1 млн 149,49 тыс. грн; городам, районам, объединенным территориальным громадам области – 338,210 тыс. грн», – сообщили в Луганской облгосадминистрации.

В общем в рамках развития проекта «Новая украинская школа» в 2019 году» местным бюджетам Луганской области предусмотрено выделить:

на закупку дидактических материалов, музыкальных инструментов, современной мебели, компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента для начальных классов (расходы развития) – 14 млн 554,1 тыс. грн;

на подготовку тренеров-педагогов, супервизоров, проведение супервизии и повышение квалификации педагогических работников (расходы потребления) – 4 млн 813,2 тыс. грн.

«Предполагается также, что средства по расходам развития будут использоваться на основе софинансирования: города должны приложить не менее 30% собственных средств, районы и ОТГ – не менее 10%, а населенные пункты на линии разграничения – 5% от общего объема расходов», – отметили в Луганской ОГА.

Общий объем субвенции на оборудование распределен следующим образом:

25% на закупку дидактических материалов – 3 млн 638,525 тыс. грн;

40% на закупку современной мебели для начальных классов – 5 млн 821,640 тыс. грн;

35% на закупку музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента для начальных классов – 5 млн 93,935 тыс. грн


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