Турчинов: Все попытки пробить киберзащиту во время выборов были локализованы

Несмотря на попытки спецслужб РФ пробить контур киберзащиты государственных органов, задействованных в выборах Президента Украины, удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы "Выборы" и реестра избирателей.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал на заседании Национального координационного центра кибербезопасности, которое состоялось под его председательством, говорится на сайте СНБО.

"Своевременные предупредительные меры и координация работы субъектов обеспечения кибербезопасности были достаточно эффективными. Субъекты обеспечения киберзащиты способны «своевременно обнаружить, предотвратить и нейтрализовать реальные и потенциальные угрозы кибернетического характера в информационно-телекоммуникационных системах ЦИК во время следующих парламентских выборов", - сказал он.

Участники заседания подвели итоги эффективности работы контура киберзащиты информационно-телекоммуникационных систем государственных органов, задействованных в выборах Президента Украины.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы внедрения организационно-технической модели киберзащиты, которая предусматривает реализацию на системной основе комплекса мероприятий, направленных на оперативное (кризисное) реагирование на кибератаки и киберинциденты, внедрение контрмер, направленных на минимизацию уязвимости государственных информационных и коммуникационных систем.