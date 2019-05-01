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Рубежан предупредили: могут остаться без воды из-за долгов

Сегодня, 13:14 citynews.net.ua | Напечатать

Коммунальное предприятие "РПУВКХ" обеспечивает подачу питьевой воды потребителям города Рубежное. Однако одной из проблем являются долги потребителей за предоставленные услуги.

Об этом сообщает администрация Рубежанского водоканала.

По состоянию на 1 мая 2019 года, население задолжало за предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению более 23 миллионов гривен. В свою очередь, задолженность водоканала перед ООО "ЛЭО" составляет 15 миллионов гривен за электроэнергию и 7 миллионов гривен штрафных санкций.

Отмечается, что предприятие получило предупреждение от поставщика электрической энергии об отключении объектов водоснабжения и водоотведения от электроснабжения, в связи с чем город может остаться без воды. Так, без воды могут остаться даже те потребители, которые своевременно оплачивают услуги.

"К потребителям, которые не погашают задолженность перед КП "РПУВКХ" принимаются меры по отключению водоснабжения и подаются документы в суд для взыскания задолженности. Стоимость отключения от водоснабжения одного стояка - 439,91 грн, двух стояков - 686,26 грн.

В случае обращения в суд с иском о взыскании задолженности, Вам будут также начислены инфляция, 3% годовых, пеня, судебные расходы и расходы, которые будут понесены в связи с принудительным исполнением решения суда.

В случае невозможности полного погашения долга, просим обращаться в КП "РПУВКХ" за договором реструктуризации.

От своевременной оплаты зависит стабильность предоставления услуг потребителям", - говорится в сообщении.


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