Фракция БПП будет голосовать за инаугурацию Зеленского 20 мая

На заседании фракции "Блок Петра Порошенко" принято решение голосовать за проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, нардеп от фракции БПП Вадим Денисенко, пишет РБК-Украина.

Отметим, что сам новоизбранный президент настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

"Люди будут голосовать так как хотят, но официально фракция приняла решение голосовать 20 числа", - заявил Денисенко.

В свою очередь заместитель главы фракции Сергей Березенко заявил, что часть фракции будет также голосовать за 19 мая.

"Мы будем точно голосовать за инаугурацию. Большая часть за 19-е число, и подавляющее большинство фракции - 20 числа. Есть одна проблема, связанная с 19 мая. Это чествование памяти жертв политических репрессий. Это принципиальная позиция части наших депутатов. За 20 проголосовали все единогласно, поэтому мы за это будем голосовать", - пояснил он.