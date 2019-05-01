На Луганщине судят боевика группировки «Призрак»

В Луганской области будут судить жителя Днепра, воевавшего в незаконном вооруженном формировании «Призрак» под командованием Алексея Мозгового, который позже вошел в состав «народной милиции ЛНР». Мужчина брал активное участие в «Дебальцевской операции». Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жителя города Днепр по факту участия в деятельности террористической организации, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в августе 2014 года мужчина добровольно вступил в ряды НВФ «Призрак» под командованием Алексея Мозгового, который в дальнейшем вошел в состав «4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР».

В его «обязанности» входило боевое дежурство, наблюдение за позициями украинских военнослужащих, применение стрелкового и артиллерийского оружия при боевых столкновениях с военными ВСУ.

Отмечается, что зимой 2015 года сторонник НВФ принимал активное участие в так называемой «Дебальцевской операции». А с 2016 года по январь 2018 года – в вооруженном сопротивлении силам ВСУ, задействованным в антитеррористической операции (АТО) в районе населенных пунктов Желобок и Сокольники (Славяносербский р-н).

По результатам предварительного расследования злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.