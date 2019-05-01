В Северодонецке подписали Меморандум о сотрудничестве города и НОК

10 мая 2019 года между горсоветом Северодонецка и Луганским областным отделением Национального олимпийского комитета Украины подписан Меморандум о сотрудничестве.

Базисные стремления Меморандума - это содействие укреплению авторитета и повышению престижа Северодонецка путем распространения олимпийского образования и культуры:

- гармоничному развитию физических и моральных качеств населения города, укреплению здоровья;

- деятельности субъектов олимпийского движения в Северодонецке;

- изучению и сохранению олимпийской истории, олимпийских и спортивных традиций Луганщины;

- развития массового спорта, подготовке олимпийского резерва и развития спорта высших достижений.

Сотрудничество будет осуществляться путем создания региональной ячейки областного отделения НОК Украины с определением официального представителя от города Северодонецка. Стороны договорились о совместной разработке и реализации региональных программ, направленных на популяризацию фундаментальных принципов олимпизма и олимпийских ценностей среди северодончан, особенно среди детей и молодежи. Действие Меморандума продлится до 1 июня 2022 года и в случае успешного воплощения и желание сторон будет продлен.