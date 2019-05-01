Патрульные полицейские Луганской области начали измерять скорость с помощью TruCam

Патрульные полицейские Луганской области начали измерять скорость с помощью TruCamСегодня, 13:14
Патрульная полиция Луганской области начала использовать устройство для измерения скорости TruCam для контроля за соблюдением водителями скоростных режимов с 13 мая в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках, передает пресс-служба ведомства.
В Северодонецке фиксировать нарушения скоростного режима будут на проспекте Гвардейском, улице Новикова и автодороге Р-66. Об использовании радаров на дороге патрульными будут сообщать дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений.
Устройство TruCam имеет специальный алгоритм шифрования, что делает невозможным вмешательство в систему или любую корректировку данных. Видеоролики или фотографии нарушений будут храниться длительное время в Управлении патрульной полиции и могут быть предоставлены в суд при обжаловании водителями вынесенных постановлений.