В среду 15 мая 2019 года каждая из школ может принять участие в онлайн-уроке «Европа начинается с тебя». Ученикам расскажут о том, как внедрение европейских ценностей и стандартов влияет на качество жизни в Украине.

По информации пресс-службы Луганской ОГА со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, начало такого урока произойдет в 09:25. Ссылка на трансляцию: https://sites.google.com/view/online-urok

Содержание урока рассчитано на учащихся 8-11 классов, но присоединиться к нему может каждый желающий. Школьники могут заранее задать вопрос через регистрационную форму: https://bit.ly/2V8VP5I или отправив письмо на электронную почту: values.ukraine@gmail.com

Самых активных учащихся школ наградят тематическими призами и подарками от организаторов мероприятия - МОН, Мининформполитики, офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, проекта ЕС «Association4U» и Google Украина.