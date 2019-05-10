СМИ: Тело сына чиновника «ДНР» нашли в Киеве

Одной из версий смерти предпринимателя Евгения Алипова, сына экс-замминистра ЖКХ Украины и «исполняющего обязанности руководителя службы по тарифам «ДНР» Александра Алипова, рассматривается самоубийство.

Его тело обнаружила супруга в квартире по проспекту Валерия Лобановского, 150 в Киеве. Рядом с ним пистолет, а на голове ранение, предположительно от выстрела, сообщает Gorlovka.ua.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть. Известно, что мужчина был частным предпринимателем. На месте работали следственно-оперативные группы Голосеевского района и главного управления национальной полиции.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что сын Алипова 4 мая убит выстрелом в висок в квартире в оккупированном Донецке.

Похоронили мужчину действительно на кладбище в оккупированном Донецке.

До 2014 года Евгений Алипов был генеральным директором оптового рынка «Господар» в Донецкой области.