Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2014 году житель Луганска добровольно вступил в структурное подразделение не предусмотренного законом вооруженного формирования - "народно-освободительного батальона Заря" и в его составе участвовал в боевых действиях на территории Луганской области.

"В суде прокурором доказано, что в июне того же года, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и специальные средства поражения, указанный гражданин вместе с другими участниками батальона участвовал в боевых действиях вблизи поселка Металлист Славяносербского района с целью недопущения прорыва военнослужащих Вооруженных Сил Украина на временно оккупированную территорию ", - говорится в сообщении.

Мужчина получил наказание в виде 3, 5 лет лишения свободы