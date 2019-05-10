Без регистрации в РФ жители Донбасса с российскими паспортами пенсии не получат

Министр труда России Максим Топилин заявил, что выплата пенсий жителям отдельных районов Донейкой и Луганской областей с российским паспортом возможна при наличии регистрации на территории РФ.

"Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Потому что, если говорить о пенсиях, то, человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс", - цитирует Топилина "РИА Новости".

По его словам, эти выплаты "совершенно некритичны" для бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России.