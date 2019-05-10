Псковский десантник рассказал, как воевал под Луганском

Псковский десантник Вячеслав (имя изменено) после того, как принимал участие в боевых действиях на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса, уволился из российской армии.

Об этом Вячеслав рассказал российской «Новой газете».

Молодой человек служил по контракту рядовым в 76-й дивизии ВДВ в Пскове (РФ). Был механиком-водителем.

В августе 2014-го Вячеслав попал на неподконтрольный Донбасс. По его словам, военным сказали, что «надо сопровождать колонну с гуманитарной помощью». Но ни одного грузовика с помощью Вячеслав не видел.

Армейские знаки различия россияне убрали еще в Ростове, откуда и попали на неподконтрольные украинским властям территории. И вытащили из телефонов аккумуляторы. В «ЛНР» направилась боевая тактическая группа – 90 человек с оружием и боеприпасами, а также с БМД, КамАЗами. «Мы понимали, где находимся и что тут происходит… Нам обещали дополнительно заплатить. По 50 долл. в день», – отметил Вячеслав.

«Через неделю нам сказали, что мы должны штурмовать две деревни. Один поселок я никогда не забуду, это Новосветловка», – поделился мужчина.

Он сообщает, что военные получили приказ уничтожить «бандеровцев» в селе. «Слишком много раненых оказалось… В основном все от осколочных. От минометов. Вообще, у нас был приказ доехать до следующей деревни, но мы до нее не доехали. Попали в этой Новосветловке… У нас остались только БМД», – рассказал Вячеслав.

Мужчина рассказал, как использовали БМД в селе: из пушек по селу стреляли наводчики. Бой продолжался около часа. Кто противостоял кадровым российским военным, подготовленным людям – военные или нет, он не знает. Потом россияне два дня находились в этом селе. «После того как мы после боя эти два дня в деревне простояли, нас собрали, чтобы ехать в аэропорт в Луганск. Но мы до него не доехали. Остановились недалеко от него, а на следующий день нам сказали: все, едем домой. И больше боев не было. Мы вернулись сперва в Ростов, там находились еще месяц. Потом к себе… Ехали на БМД. И в Украину, и обратно. Около 5-ти часов по времени», – поделился Вячеслав.

Также он рассказал о том, что военные знали, что воюют на территории другого государства, однако им было неизвестно, что они направлены туда неофициально. «Мы это только потом узнали», – сказал мужчина.

Обещанные 50 долл. в день им не заплатили. «Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили», – рассказал он.

При этом крупные суммы выплат получили те, кто были ранены. После этого роту хотели направить под Луганск еще раз. «Много кто отказался. Кто-то потом все-таки согласился. А кто-то, как я, не согласился. И нам сказали писать рапорт. Я написал и уволился… Только в один день со мной рапорта написали еще три человека», – сообщил Вячеслав.

Он сказал и о том, что на самом деле все это страшно. «Я на смерть посмотрел, и как-то мне на всю жизнь хватило. Страшно это, на самом деле. Мне на тот момент только 21 год был. Могут убить, а возраст еще молодой», – рассказал россиянин.

И добавил, что мог погибнуть под Луганском ни за что – ни за славу, ни за деньги, ни «за Родину». Однако понял это только впоследствии.