Министерство образования направило 150 млн гривен на создание спорткомплексов при школах

Правительство направило 150 миллионов гривен на создание и ремонт спортивных комплексов при школах, сообщает пресс-служба Луганской ОГА со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Финансирование будет направляться на строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт нынешних спортивных залов, помещений для физкультурно-спортивных занятий, плавательных бассейнов, стадионов, стрелковых тиров, стрельбищ, спортивных полей, спортивных ядер, спортивных площадок, а также других открытых плоскостных сооружений и их комплексов.

Получить средства смогут:

- опорные учебные заведения;

- учреждения общего среднего образования, расположенные в сельской местности с контингентом не менее 100 учащихся;

- учреждения общего среднего образования, расположенных в городской местности с контингентом не менее 300 учеников.

В дальнейшем в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу соответствующего постановления областные госадминистрации должны направить в МОН ходатайство с предложениями объектов от районных госадминистраций и исполнительных органов местных советов, а также Киевской городской госадминистрации. Рассматривать их будет специально созданная комиссия, в состав которой войдут представители МОН, Минмолодежспорта, Минрегиона, а также члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Комиссия будет действовать на принципах открытости и гласности, независимости, объективности и обоснованности решений.