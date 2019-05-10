В Раде зарегистрированы 5 проектов постановлений об инаугурации

В Верховной Раде зарегистрированы 5 проектов постановлений о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первый проект постановления был подан народным депутатом Украины Сергеем Мищенко 3 мая. В документе обозначена дата такого заседания – 19 мая 2019 года. Аналогичное предложение в своем проекте постановления выдвинул нардеп Сергей Балога.

Народный депутат Украины Сергей Каплин в своем проекте постановления предлагает провести инаугурацию в два этапа – 19 мая в парламенте и 3 июня на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В своих проектах постановлений народный депутат Виталий Куприй предлагает провести инаугурацию 20 мая, а нардеп Александр Сугоняко – 1 июня.