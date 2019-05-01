Гражданина России, проживавшего на Луганщине, выдворили из Украины за нарушение

В Луганской области полиция обнаружила гражданина РФ, который нарушил миграционное законодательство. Мужчина выдворен из Украины.

Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, 41-летний гражданин Российской Федерации проживал в селе Светлое Старобельского района с нарушением правил пребывания в Украине.

В отношении гражданина РФ сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 203 КУоАП (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

«Старобельским районным судом принято решение о его принудительном выдворении за пределы Украины с запретом въезда сроком на пять лет», - отметила Погукай.

Гражданин РФ был передан пограничникам для последующего выдворения из Украины.