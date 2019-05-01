В Северодонецке обновляется сеть наружного освещения

По информации пресс-службы городского совета г. Северодонецка, накануне Дня победы было проведено выездное совещание на площади Победы для ознакомления с результатами восстановления освещения.

Для проверки работы было выбрано вечернее время, когда своими глазами можно увидеть свет фонарей, подсветку памятника, территории возле Ледового и светодиодные вывески на нем.

В данном мероприятии участвовали: начальник управления ЖКХ Антон Ковалевский, директор КП «Северодонецклифт» Дмитрий Шерстюк, директор КДЮСШ-4 Сергей Чумак и подрядчики. Депутатами горсовета году были выделены средства на капитальный ремонт сетей наружного освещения площади Победы, участков по проспектам Центральном и Химиков, улиц: Гагарина, Партизанская, Егорова, Вилесова, Курчатова, Федоренко, Гоголя и на освещение пешеходных переходов. На следующей неделе ремонтно-восстановительные работы продолжатся по ул. Курчатова от пр-та Гвардейского до ул. Новикова.