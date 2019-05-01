В Главном управлением Гоструда в Луганской области завершено расследование несчастного случая с работником Северодонецкого "Азота".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, несчастный случай с тяжелыми последствиями произошел 8 апреля со слесарем-ремонтником "Азота".

Так, комиссия по специальному расследованию пришла к выводу, что основной причиной несчастного случая является нарушение требований безопасности при эксплуатации электронагревателя, что привело к его взрыву и травмированию работника.

Отмечается, что сопутствующими причинами случившегося стали несовершенство инструкций по эксплуатации оборудования и невыполнение должностных обязанностей руководителями служб.

По результатам специального расследования, руководству предприятия предложено привлечь к дисциплинарной ответственности работников, действия которых привели к несчастному случаю.