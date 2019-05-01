В Лисичанске горел жилой дом

Сообщение о возгорании перекрытия между 2 и 3 этажами в доме в Лисичанске поступило 10 мая в 4:11 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки пожарными было установлено, что горит перекрытие между 2 и 3 этажами, а также 3 этажом и чердаком. Пламя распространялось по межкомнатным и межэтажным пустотам дома.

Пожар на общей площади 30 м.кв. был локализован в 04:45 и ликвидирован в 8:10. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.