» » Боевик из Кадиевки получил 8 лет тюремного срока

Боевик из Кадиевки получил 8 лет тюремного срока

Сегодня, 15:11 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура доказала вину боевика в вооруженном сопротивлении военнослужащим ВСУ, его приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В судебном заседании прокурором доказано, что житель Кадиевки в составе военизированных подразделений оккупационной администрации Российской Федерации оказал вооруженное сопротивление военнослужащим Вооруженных Сил Украины и другим военным подразделениям с применением стрелкового оружия.

Установлено, что мужчина добровольно подписал контракт, за что получал денежное вознаграждение - 15 тысяч российских рублей ежемесячно.

С января 2016 года по март 2019 года наемник террористов служил старшим стрелком в «4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР». Боевые позиции оккупационных войск располагались вблизи населенных пунктов Сентяновка (Фрунзе), Бахмутка, Сокольники Славяносербского района.

Во время выполнения боевых задач вблизи села Крымское Новоайдарского района военнослужащими Вооруженных Сил Украины боевик задержан и в дальнейшем взят под стражу.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и активное содействие органам досудебного расследования в раскрытии деятельности террористов и назначил боевику наказание в виде 8 лет лишения свободы, с применением специальной конфискации оружия, изъятого у последнего


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:14

Гражданина России, проживавшего на Луганщине, выдворили из Украины за нарушение

Сегодня, 17:24

В Северодонецке обновляется сеть наружного освещения

Сегодня, 16:15

Завершено расследование несчастного случая с работником Северодонецкого "Азота"

Сегодня, 15:53

В Лисичанске горел жилой дом

Сегодня, 15:11

Боевик из Кадиевки получил 8 лет тюремного срока

Сегодня, 14:57

Порошенко обговорил с Меркель указ Путина о паспортах РФ

Сегодня, 13:44

В Луганской области 9 мая полиция зарегистрировала факты использования запрещенной символики

Сегодня, 12:33

Посол Украины поддержал план немецких демократов по деэскалации на Донбассе

Сегодня, 12:16

В Донецке террористы замучали подростка в СИЗО

Сегодня, 11:07

В оккупированном Луганске молния попала в телебашню

Сегодня, 10:51

Волкер: США никогда не поступятся правами украинцев

Сегодня, 09:00

Боевики обстреляли украинские позиции 14 раз

Новости Украины:

Сегодня, 19:05

ПриватБанк запустил бесплатные переводы из Польши

Сегодня, 18:37

Украина и Великобритания провели военные учения в Черном море

Сегодня, 18:03

СБУ задержала в Киеве крупную наркогруппировку

Сегодня, 17:25

На Киевщине ветеран АТО подорвал себя гранатой

Сегодня, 16:59

Сотрудники Волынской таможни избили журналистов (видео)

Сегодня, 16:11

На украинско-румынской границе разбился вертолет

Сегодня, 15:55

Теле- и радиовещание в Донецком регионе под угрозой остановки из-за долгов Концерна РРТ

Сегодня, 14:56

Трибунал ООН: Россия обвинила захваченные украинские суда в «тайном вторжении»

Сегодня, 13:42

Суд лишил Луценко слова на согласительном совете Рады

Сегодня, 12:30

НАПК составило против проректора КПУ 26 админпротоколов

Сегодня, 11:02

В Николаеве пьяный мужчина выбросил мать с 7 этажа

Сегодня, 10:51

Волкер: США никогда не поступятся правами украинцев

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 