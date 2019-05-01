Боевик из Кадиевки получил 8 лет тюремного срока

Прокуратура доказала вину боевика в вооруженном сопротивлении военнослужащим ВСУ, его приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В судебном заседании прокурором доказано, что житель Кадиевки в составе военизированных подразделений оккупационной администрации Российской Федерации оказал вооруженное сопротивление военнослужащим Вооруженных Сил Украины и другим военным подразделениям с применением стрелкового оружия.

Установлено, что мужчина добровольно подписал контракт, за что получал денежное вознаграждение - 15 тысяч российских рублей ежемесячно.

С января 2016 года по март 2019 года наемник террористов служил старшим стрелком в «4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР». Боевые позиции оккупационных войск располагались вблизи населенных пунктов Сентяновка (Фрунзе), Бахмутка, Сокольники Славяносербского района.

Во время выполнения боевых задач вблизи села Крымское Новоайдарского района военнослужащими Вооруженных Сил Украины боевик задержан и в дальнейшем взят под стражу.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и активное содействие органам досудебного расследования в раскрытии деятельности террористов и назначил боевику наказание в виде 8 лет лишения свободы, с применением специальной конфискации оружия, изъятого у последнего