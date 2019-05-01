Порошенко обговорил с Меркель указ Путина о паспортах РФ

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 10 мая, обсудили ситуацию на Донбассе в ходе телефонного разговора.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопроса освобождения 24 украинских моряков особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются Россией», – говорится в сообщении.

«Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы на так называемые паспортные указы», – сообщили в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что канцлер Германии «выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего по ЕС и развития украинского-германского стратегического партнерства. Ангела Меркель заверила, что Украина будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии».