В Луганской области 9 мая полиция зарегистрировала факты использования запрещенной символики

Полиция зарегистрировала 63 события в течение Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на территории Украины, передает пресс-служба МВД Украины.

По поводу использования «георгиевской ленточки» зарегистрировано 22 сообщения (в Николаевской области - 7, Одесской - 5, Днепропетровской - 3, Харьковской - 2, Кировоградской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Киеве - по 1).

По поводу использования другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота) зарегистрировано 23 происшествия (в Днепропетровской области - 7, Киеве - 5, Луганской - 3, Одесской и Харьковской - по 2, Полтавской, Житомирской, Кировоградской и Николаевской - по 1).

Известно, что на территории Луганской области оставлен один административный протокол.